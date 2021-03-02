Будут ошибки: эксперт оценил систему распознавания лиц в метро

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Он отметил, что эта работа должна быть «чёткой и ритмичной».

Работа должна быть максимально чёткой и ритмичной. В этой связи поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба, — цитирует пресс-служба Кремля Путина. Об этом российский...