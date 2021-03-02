Будут ошибки: эксперт оценил систему распознавания лиц в метро

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с NEWS.ru критически оценил систему оплаты проезда FacePay, которая должна заработать в московском метрополитене к концу года.
Ни одна система не является безопасной. Есть вероятность того, что данные будут куда-либо утекать, и это могут обнаружить спустя года. Что касается безопасности вообще, распознавания лиц, биометрических данных, то тут ситуация 50 на 50. Когда всё это выйдет — то нужно смотреть. Но дело в том, что система не будет полностью отлажена с нашими технологиями, потому что человек видоизменяется. Явно будут какие-то ошибки, может у него борода отрастёт, и как его распознают?, — заявляет эксперт
При этом замначальника Московского метрополитена Андрей Кичигин сообщил, что прежде всего система распознавания лиц призвана, чтобы обеспечивать безопасность. По его слова аналогичные системы отлично зарекомендовали себя в Лондоне, Сингапуре и Дубае.