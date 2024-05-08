Будут ли лидеры Китая, Белоруссии, Таджикистана на параде Победы в Москве

Фото: kremlin.ru

Парад Победы 9 мая 2023 года

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Он будет присутствовать на параде Победы 9 мая. Вместе с ним ожидается участие в торжествах еще семи иностранных лидеров, сообщили в Кремле. Среди гостей — главы стран СНГ и представители разных континентов: Азии, Африки, а также Латинской Америки. Почему в столицу не приедет глава Поднебесной Си Цзиньпин и стоит ли рассматривать количество первых лиц на трибуне Мавзолея Владимира Ленина как оценку уровня авторитетности России в мире — в материале NEWS.ru.

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7 мая Диас-Канель прибыл в Москву. Перед вылетом из Гаваны он пообещал обсудить в столице приоритетные темы двусторонней повестки. Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, после участия в торжественных мероприятиях 9 Мая Диас-Канель проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Помимо руководителя Кубы, добавил Ушаков, на празднование Дня Победы были приглашены лидеры Лаоса и Гвинеи-Бисау. 9 мая Путин проведет встречи с Тхонглуном Сисулитом и Умару Сисоку Эмбало. Помощник Путина добавил, что на параде будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также Туркменистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов.

После парада гости примут «участие в церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», рассказал Ушаков. «Затем в Кремле состоится прием от имени нашего президента для глав делегаций, присутствующих на параде», — добавил он.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на параде, отметил Ушаков. Не будет и президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку в этой республике на 9 мая намечены торжественные мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева, пояснил Ушаков. Он также рассказал, что на парад приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также главы диппредставительств и военные атташе из дружественных стран.

7 мая Пашинян заявил, что не должен ежегодно присутствовать на параде Победы в Москве. «В 2023-м я принял участие в мероприятиях 9 Мая и не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», — сказал он.

Фото: kremlin.ru Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на параде Победы

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Американист Борис Межуев заявил, что на парад приедет небольшое число лидеров иностранных государств, так как главы многих стран боятся поссориться с США. «Государства БРИКС стремятся балансировать между коллективным Западом и „русским блоком“. Если звать лидеров БРИКС, то надо приглашать всех, но при этом можно предсказать, что, скорее всего, кто-то откажется. Например, Индия, которая старательно проявляет нейтралитет. А если индийцы не приедут, это будет сочтено как некий проигрыш нашей страны и даже даст повод заговорить о расколе в БРИКС», — объяснил эксперт NEWS.ru.

Межуев при этом отметил, что Нью-Дели остается крупнейшим торговым партнером Москвы.

По словам эксперта, он видит символический подтекст в том, представителей каких государств пригласили на парад. Кроме руководителей стран СНГ, в Москву приедут официальные лица из Азии, Африки, а также Латинской Америки.

Как считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, на фоне жестких антироссийских санкций лидеры многих стран боятся приехать в столицу, хотя хотели бы это сделать. Это касается и сербского президента Александра Вучича, подчеркнул он.

«Сербия окружена странами НАТО и Евросоюза. Ее экономика и безопасность зависят от отношений с Европой, и требовать от Белграда антизападных шагов нецелесообразно», — сказал Мирзаян. Он также отметил, что в международных отношениях обычно «ничего не делается бесплатно».

Эксперт обратил внимание на отсутствие в списке гостей лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом Москва ранее оказывала Каракасу огромную помощь, а венесуэльский президент приезжал на парад в 2015-м, в год 70-летия Победы. «Если руководство Венесуэлы рассматривает посещение парада как некий бартер, то присутствие Мадуро на мероприятии все равно ничего не дает Москве, особенно в условиях санкций. Такие сделки нецелесообразны. В чем наша выгода, если они приедут на торжества? Упрашивать кого-то? Это унижает смысл парада», — заключил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Схожее мнение высказали и в российском парламенте. «Считать, кто приехал, — это навязанная мода, манипуляция, попытка американцев арифметически на всех давить. Мир очень сложен, но он за нас», — сказал NEWS.ru депутат Госдумы профессор Олег Матвейчев.

«Нельзя забывать, что для нас этот парад связан с Победой, а для большинства стран Запада — это неоднозначная дата. Некоторые из них участвовали в гитлеровской коалиции, а даже если не участвовали, то сдались Гитлеру за несколько недель. Им не очень приятно об этом вспоминать. Для них тема этого парада далека», — заявил парламентарий.

Фото: kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде Победы

Насколько для Москвы важно присутствие большого числа зарубежных лидеров 9 Мая

Смысл праздника 9 Мая не связан с количеством приглашенных иностранных делегаций, заявили и в верхней палате парламента. «Это парад нашей славы, единства нашей нации, веры в то, что Россия всегда будет победителем, — пояснил NEWS.ru глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. — Конечно, мы всегда рады гостям, особенно тем, кто принадлежит к народам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, но это не главное. Главное, что Победа нашей Родины будет отмечена должным образом».

Политолог Георгий Бовт предположил в беседе с NEWS.ru, что для Москвы уже неважно, сколько иностранных лидеров приедет на торжества. «Внешнее подтверждение какого-то высокого присутствия уже не требуется», — сказал эксперт NEWS.ru. По его мнению, не стоит делать каких-то выводов в связи с отсутствием на параде Си Цзиньпина.

«В ближайшее время состоится саммит, Путин сам поедет в Поднебесную. Зачем лишний встречаться на Красной площади?» — задался вопросом Бовт. По словам политолога, в неюбилейные даты вообще не стоит ждать какого-то особого представительства на гостевых трибунах. Он отметил, что в разное время число глав зарубежных государств, присутствовавших на параде, менялось.

Бовт подчеркнул, что в советское время на 9 Мая чаще приглашали иностранных послов. Считать, кто из глав государств приехал, стали только во времена экс-президента Бориса Ельцина. «Это повелось с тех пор, когда лидеры стран „Большой семерки“ появились на параде на Поклонной горе в 1995 году. С тех пор этому стали придавать значение. До этого никто не заморачивался из-за присутствия иностранных лидеров», — заметил собеседник.

Фото: kremlin.ru

История участия зарубежных гостей в торжествах 9 Мая

Первый парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Представители дипломатического корпуса на нем присутствовали, но глав государств не было. В торжествах, посвященных 20-летию Победы в 1965 году, принимали участие правительственные делегации из 12 социалистических государств, сообщал ТАСС. В 1985-м в Москву приехали представители 14 стран соцлагеря, в том числе из Югославии. Столицу также посетил президент Лаоса.

В 1995 году, когда СССР уже распался, Москва превратилась в дипломатическую столицу мира. На торжества, приуроченные ко Дню Победы, прибыли главы 56 государств, генсек ООН Бутрос Гали и председатель КНР Цзян Цзэминь. Все страны антигитлеровской коалиции представляли первые лица. Также в Москву приехали лидеры СНГ, в том числе Украины и Грузии.

В 2005 в столицу России вновь прибыла огромная делегация — генсек ООН Кофи Аннан и руководители 53 государств, в том числе главы США, Франции, Китая, а также десяти бывших советских республик.

В 2015-м из-за присоединения Крыма к России руководители многих зарубежных стран отказались от поездки в Москву на 9 Мая. Тем не менее 30 лидеров, в том числе глава Китая Си Цзиньпинь, присутствовали на Красной площади.

В 2020 году парад был перенесен из-за пандемии коронавируса и состоялся 24 июня. Несмотря на ковидные ограничения, на мероприятии присутствовали лидеры 10 государств. В 2021–2022 годах Москва отказалась от приглашения иностранных лидеров, объяснив это решение тем, что даты неюбилейные. В 2023-м на парад Победы приезжали главы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Армении.

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