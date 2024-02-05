Британия превратится в выжженное поле: зачем Лондон несется в пропасть?

Фото: NATO

Известно, что всегда «англичанка гадит». Но последние вести из Лондона придают такому процессу оттенок мазохизма. Не хочется в такое верить, но, по поступившей информации, на берегах Альбиона всерьез разрабатывается план прямого коллективного военного вмешательства в конфликт на Украине.

Суть его в том, что над территорией, все еще контролируемой Киевом, создается общими натовскими усилиями бесполетная зона. Затем скрытно (?!) на Украину перебрасывается мобильный экспедиционный корпус, который занимает позицию по правому берегу Днепра и вокруг Киева, чтобы силы ВСУ были освобождены и переброшены на линию фронта. Одновременно наносятся удары по стратегическим объектам в глубине России. Естественно, под ударом и Крымский мост.

Нет в таком плане только трагической конечной стадии такого вторжения — превращения Британских островов в выжженное ядерное поле. Назывались же когда-то эти острова Оловянными.

Имперские комплексы

В том, что Лондон очевидно сделал серьезную геостратегическую ставку на разжигание конфликта в Старом Свете, нет никакого секрета. Взыграли старые имперские комплексы. Государство, стремительно утрачивающее прежние экономические и политические позиции, переживающее период деиндустриализации, пытается вновь подняться, спровоцировав серьезный континентальный кризис. Половить серьезную рыбку в мутной воде, благодаря столетиями отрабатываемых возможностей спецслужб и своей позиции влиятельного международного финансового и правого центра.

В Лондоне пришли в ярость, когда Давид Арахамия, лидер фракции «Слуг народа» в Верховной раде и переговорщик в Стамбуле, рассказал, что именно тогдашний британский премьер Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от уже парафированных Стамбульских соглашений о мирном урегулировании. После этих разоблачений уже ничего нельзя было списать на кремлевскую пропаганду.

На деле же именно воинственный брит призвал воевать до победы или последнего украинца. Лондон, судя по всему, устраивал любой вариант «дешевой войны» чужой кровью. Так что первая часть плана по поддержанию очага напряженности была выполнена легко. У Зеленского голова закружилась от обещания вселенской поддержки.

Фото: NATO

Провал контрнаступа и британские интриги

Когда распиаренный «контрнаступ» застопорился, британцы делали все, чтобы постоянно поднимать градус эскалации. Более того, своими поставками вооружений они напрямую не оставляли области для маневра для тех натовских стран, что не хотели глубоко увязать в украинском конфликте.

Так, после отправки англичанами танков Сhellenger2, которые до сих пор в бой так и не вступили, немцам пришлось массово отправлять на Украину свои Leopard. А появление на фронте ракет Storm Shadow означало перевод столкновения на качественно новый уровень и расширение зоны возможного поражения.

Главное же — существуют серьезные подозрения, что агенты британского спецназа не только постоянно готовят украинских солдат, но и стоят за организацией нескольких вылазок, включая попытки высадки десанта на крымский берег, атаки против кораблей Черноморского флота. Да и неизвестно, кто стоял за пультом комплекса Раtriot, ракета которого поразила Ил-76 с украинскими пленными. Уж очень этот теракт вписывается в целом в британский на курс на срыв любых договоренностей по украинскому урегулированию.

Самоубийственный план

Конечно, с одной стороны, на стороне ВСУ и так воюет столько иностранных наемников, что из них вполне можно было бы сформировать дивизию. Однако размышления на предмет возможного прямого включения сил стран НАТО в украинский конфликт выглядит очередной британской провокацией. И новым актом психологической войны.

Это некий ответ на последние признания самых оголтелых «ястребов» типа генсека НАТО Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России. Лондон пытается обострить ситуацию, особенно на фоне развернувшихся беспрецедентных по масштабам натовских маневров в Европе.

Но при этом в Лондоне должны понимать: для самой Великобритании Ла-Манш давно уже не защита.

Фото: NATO

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