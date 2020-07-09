Более 22 млн тестов на коронавирус проведено в России

https://static.news.ru/photo/d5e109c6-c1a7-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число проведённых тестов на наличие в организме COVID-19 превысило 22 млн, сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом за сутки российские медики провели 288 тысяч таких исследований. 5 июля сообщалось о том, что число проведённых тестов превысило 21 млн, передаёт ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 276,2 тыс. человек.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, где более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной. По его словам, сейчас резко возросло число сторонников вакцинации. Но при этом каждый гражданин РФ сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться.