Боевые действия у Авдеевки 9 ноября: обстановка, какие последние новости WarGonzo: ВС РФ достигли тактического успеха у Степного

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают наступление в районах Авдеевки и Марьинки, достигли тактического успеха в районе Степного. Какая там сейчас ситуация и есть ли еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки, Марьинки, Степного 9 ноября 2023 года

Российские военные ведут штурмовые действия в районах Марьинки и Авдеевки, передает Telegram-канал WarGonzo.

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели штурмовые действия в Марьинке, у города Красногоровка, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных и восточных подступах к Авдеевке, у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На последнем из перечисленных участков есть тактический успех. Также атака у Новокалинова. Цель — растянуть оборону ВСУ», — сообщает канал.

Telegram-канал «Владислав Угольный» подтверждает продвижение ВС РФ в районе Степного, сообщает о боях близ Водяного и Опытного.

«Продолжаются бои к северу от Водяного и Опытного, наши ведут бои за посадки напротив занятого ранее карьера», — пишет сообщает автор канала.

Отмечается, что российские военные севернее Авдеевки «перешли жд и заняли посадки на другой ее стороне как минимум в некоторых местах».

Telegram-канал Readovka также сообщает о продвижении в районе Степного.

«На Авдеевском участке русская армия немного продвинулась у Степного. У коксохимического завода идут бои. Кроме того, наши успешно контратаковали в районе Водяного. В Марьинке без перемен — штурм западных окраин», — пишет Readovka.

Отмечается, что украинское командование «решило, что пора положить конец регулярно сжигаемой в Запорожье украинской технике» и перебросило ее в район Авдеевки.

«Теперь танки противника горят под Авдеевкой. Наши бойцы из 1-й „Славянской бригады“ с помощью FPV-дронов спокойно выбивают подступающие к городу эшелоны вражеской бронетехники», — отмечают авторы канала.

Канал «Два майора» сообщают, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы в Авдеевку.

«На Авдеевском направлении работают наши боевые вертолеты, также по позициям врага на коксохимическом заводе применяются ФАБ. На земле инициатива также сохраняется за ВС России. Противник вынужден перебрасывать силы из числа резервов с других направлений. В том числе — с Артемовского», — сообщают авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Читайте также:

Боевые действия у Авдеевки 8 ноября: обстановка, какие последние новости

Новости с фронта СВО 8 ноября: где отступают и атакуют ВС РФ, есть ли успех

ВС РФ применяют в зоне СВО «Краснополь»: что это, какие цели поражает