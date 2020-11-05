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Некуда податься: число безработных в России выросло в шесть раз

Как заработать во время пандемии, рассказали эксперты
00:00, 06 ноября 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработица в России из-за пандемии увеличилась в шесть раз. Ещё более плачевные показатели наблюдаются в Москве — в регионе этот показатель вырос восьмикратно. Тем, кто потерял работу и срочно ищет новую, специалисты рекомендуют обратить внимание не только на рынок курьерских перевозок, но и на строительную отрасль. О том, как заработать во время пандемии, — в материале NEWS.ru.

В сентябре этого года в России насчитывалось 3,7 млн безработных, стоящих на учёте в госучреждениях службы занятости. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 665,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Роструда, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Ещё больший рост числа безработных зарегистрирован в столице. За год численность нетрудоустроенных москвичей выросла с 27,4 тысячи до 223,1 тысячи человек.

Факт того, что темпы роста числа безработных в Москве выше, чем в целом по России, связан со своеобразной структурой экономики в городе, которая больше ориентирована на нематериальное производство. А его обороты на карантине сильно сократились, и, соответственно, много людей потеряли работу. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Рост числа нетрудоустроенных связан не только с массовыми увольнениями. Важную роль играет и увеличения максимального размера пособия по безработице, отмечают эксперт.

Весной было принято решение об увеличении в 2020 году максимального размера пособия по безработице до 12 130 рублей. Это сподвигло часть россиян уволиться и встать на учёт в госучреждения службы занятости. Ведь из-за снижения объёмов производства некоторые люди, которые даже сохранили рабочее место, стали получать немногим более 12 тысяч рублей.

Сергей Смирнов

доктор экономических наук НИУ ВШЭ
Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающим во время пандемии найти подработку экономист советует обратить внимание на службы доставки. Там с высокой долей вероятности можно устроиться не только курьером, спрос на которых среди работодателей сегодня крайне вырос, но и оператором, в чьи обязанности входят приём заказов и логистика. Эти вакансии не только востребованы во время пандемии, но и не подразумевают высокой квалификации, отметил Смирнов.

Безработным также следует обратить внимание на сферу строительства. Из-за распространения COVID-19 среди россиян вырос интерес к загородному жилью: одни начали возводить дома, другие — достраивать. Количество объектов, на которых требуются услуги плиточников, облицовщиков и штукатуров, увеличилось. А численность рабочих этих специальностей уменьшилась, ведь многие гастарбайтеры из-за пандемии уехали на родину или не смогли вернуться в Россию. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал адвокат Дмитрий Зацаринский.

При этом россиянам, которые потеряли работу, специалист посоветовал с осторожностью отнестись к различного рода финансовым вложениям. Ведь во время кризиса увеличивается число мошенников, которые пытаются заработать на отчаявшихся гражданах.

Из-за особенностей российского законодательства и правоприменительной практики в России работают сотни финансовых пирамид, на которых люди теряют финансовые средства. Если вы планируете вложить деньги в инвестиционную компанию, она должна иметь юридическое лицо, соответствующие лицензии и положительную репутацию на рынке. Эти условия не соблюдаются в 99% случаев.

Дмитрий Зацаринский

адвокат

Также стоит обходить стороной вакансии, которые не подразумевают официального договора. В лучшем случае человек отработает безвозмездно пару недель, в худшем — несколько месяцев. Ведь некоторые люди от отчаяния продолжают трудиться хотя бы за еду и проживание в надежде, что работодатель всё же выплатит обещанное.

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