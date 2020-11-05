Некуда податься: число безработных в России выросло в шесть раз

Безработица в России из-за пандемии увеличилась в шесть раз. Ещё более плачевные показатели наблюдаются в Москве — в регионе этот показатель вырос восьмикратно. Тем, кто потерял работу и срочно ищет новую, специалисты рекомендуют обратить внимание не только на рынок курьерских перевозок, но и на строительную отрасль. О том, как заработать во время пандемии, — в материале NEWS.ru.

В сентябре этого года в России насчитывалось 3,7 млн безработных, стоящих на учёте в госучреждениях службы занятости. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 665,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Роструда, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Ещё больший рост числа безработных зарегистрирован в столице. За год численность нетрудоустроенных москвичей выросла с 27,4 тысячи до 223,1 тысячи человек.

Факт того, что темпы роста числа безработных в Москве выше, чем в целом по России, связан со своеобразной структурой экономики в городе, которая больше ориентирована на нематериальное производство. А его обороты на карантине сильно сократились, и, соответственно, много людей потеряли работу. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Рост числа нетрудоустроенных связан не только с массовыми увольнениями. Важную роль играет и увеличения максимального размера пособия по безработице, отмечают эксперт.

Весной было принято решение об увеличении в 2020 году максимального размера пособия по безработице до 12 130 рублей. Это сподвигло часть россиян уволиться и встать на учёт в госучреждения службы занятости. Ведь из-за снижения объёмов производства некоторые люди, которые даже сохранили рабочее место, стали получать немногим более 12 тысяч рублей. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающим во время пандемии найти подработку экономист советует обратить внимание на службы доставки. Там с высокой долей вероятности можно устроиться не только курьером, спрос на которых среди работодателей сегодня крайне вырос, но и оператором, в чьи обязанности входят приём заказов и логистика. Эти вакансии не только востребованы во время пандемии, но и не подразумевают высокой квалификации, отметил Смирнов.

Безработным также следует обратить внимание на сферу строительства. Из-за распространения COVID-19 среди россиян вырос интерес к загородному жилью: одни начали возводить дома, другие — достраивать. Количество объектов, на которых требуются услуги плиточников, облицовщиков и штукатуров, увеличилось. А численность рабочих этих специальностей уменьшилась, ведь многие гастарбайтеры из-за пандемии уехали на родину или не смогли вернуться в Россию. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал адвокат Дмитрий Зацаринский.

При этом россиянам, которые потеряли работу, специалист посоветовал с осторожностью отнестись к различного рода финансовым вложениям. Ведь во время кризиса увеличивается число мошенников, которые пытаются заработать на отчаявшихся гражданах.

Из-за особенностей российского законодательства и правоприменительной практики в России работают сотни финансовых пирамид, на которых люди теряют финансовые средства. Если вы планируете вложить деньги в инвестиционную компанию, она должна иметь юридическое лицо, соответствующие лицензии и положительную репутацию на рынке. Эти условия не соблюдаются в 99% случаев. Дмитрий Зацаринский адвокат адвокат

Также стоит обходить стороной вакансии, которые не подразумевают официального договора. В лучшем случае человек отработает безвозмездно пару недель, в худшем — несколько месяцев. Ведь некоторые люди от отчаяния продолжают трудиться хотя бы за еду и проживание в надежде, что работодатель всё же выплатит обещанное.