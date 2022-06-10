Baza: на территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов

Фото: Министерство обороны Украины

На территорию Брянской области зашла группа украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, вторжение разведчиков произошло в районе населенного пункта Подывотье под Брянском. В источнике уточнили, что после входа разведчиков на территорию РФ произошло боевое столкновение. Уточняется, что предположительное место дислокации диверсантов ВСУ обстреляли из гранатометов и гаубиц.

Около пяти утра жители уже другого поселка, Белая Березка, услышали взрывы и увидели столб дыма. По предварительным данным, это была попытка обстрела пограничного отделения на границе с Украиной, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что один человек пострадал после обстрела ВСУ села Случевск. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали пограничное отделение ФСБ в поселке Белая Березка Брянской области. Губернатор Богомаз уточнил, что украинцы вели обстрел из минометных орудий. Никто из местных жителей не пострадал.