ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Один человек пострадал после обстрела ВСУ села Случевск в Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов.

Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение, — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший доставлен в Погарскую ЦРБ. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали пограничное отделение ФСБ в посёлке Белая Берёзка Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ВСУ вели обстрел из миномётных орудий. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждены сети электро- и водоснабжения.