Один человек пострадал после обстрела ВСУ села Случевск в Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов.
Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение, — говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавший доставлен в Погарскую ЦРБ. На месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали пограничное отделение ФСБ в посёлке Белая Берёзка Брянской области. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что ВСУ вели обстрел из миномётных орудий. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждены сети электро- и водоснабжения.