ВСУ обстреляли пограничный пункт ФСБ в Брянской области

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Вооружённые силы Украины атаковали пограничное отделение ФСБ в посёлке Белая Берёзка Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что ВСУ вели обстрел из миномётных орудий. Никто из местных жителей не пострадал. Повреждены сети электро- и водоснабжения, пишет РБК.

Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению. Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как только будет произведено обследование, коммунальщики приступят к расчистке территории, — сказал Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в приграничном Рыльском районе ВСУ провели миномётный обстрел села Крупец. Огневые точки были подавлены пограничниками, жертв и разрушений удалось избежать.

До этого под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины. По словам добровольцев, украинские военные заметили волонтёров, которые на протяжении нескольких часов общались с жителями Харьковской области и разгружали гуманитарные грузы, и обстреляли их на обратном пути.