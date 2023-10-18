Автоэксперт объяснил, почему россияне не будут ездить на новом «Москвиче» Автоэксперт Зенкевич выразил сомнения, что россияне пересядут на «Москвич 6»

Фото: Cергей Петров/NEWS.ru

Новый «Москвич 6», возможно, будет использоваться как такси и, скорее всего, чиновниками, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он выразил сомнения, что россияне будут покупать этот автомобиль, и заявил, что дело даже не в цене.

«Китаец» есть «китаец», будет ли он популярен — как партия скажет, так и будет. «Москвич 6», может быть, будет использован в такси и, скорее всего, чиновниками. Будут ли его покупать люди? Тут я не знаю. Наверное нет. По ряду причин. Во-первых, значительно стали популярнее кроссоверы. Они рушат многие планы, потому что некоторые думают, что нужны такие машины, как «Москвич», — считает Зенкевич.

По мнению автоэксперта, у «Москвич 6» неплохая цена, но неизвестно, сколько он будет реально стоить. Зенкевич напомнил, что все машины, которые заходят на российский рынок, спустя месяц-два дорожают сразу же на 30%—40%.

Ранее сообщалось, что стоимость седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,3 млн рублей, а «Бизнес» — 2,5 млн рублей. В базовую комплекцию «Комфорт» входят светодиодная оптика, подогрев передних сидений, камера заднего вида и датчики парковки, а также бесключевой доступ. В «Бизнес» к этим функциям добавили электропривод сиденья водителя, цифровую приборную панель с цветным экраном, климат-контроль, систему камер кругового обзора 360° и люк с электроприводом.