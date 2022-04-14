Автодилеры призвали использовать новые детали при ремонте по ОСАГО
Автодилеры РФ выступили за использование только новых запчастей при ремонте по ОСАГО
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:48, 15 апреля 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила за использование при ремонте автотранспорта по ОСАГО только новых запчастей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. По их словам, о дефиците комплектующих говорить не приходится и прибегать к крайним мерам не стоит.
Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте, — сообщили представители ассоциации.
Там также уточнили, что производители официально подтвердили наличие запасов на складах и предостерегли от использования неоригинальных деталей.
Ранее Всероссийский союз страховщиков направил в ЦБ РФ предложение разрешить в ряде случаев делать ремонт оп ОСАГО с использованием подержанных запчастей.
Регулятор выступил против применения бывших в употреблении запчастей при ремонте по ОСАГО. В ЦБ считают, что обеспечить качественный ремонт в таких случаях будет невозможно, а использование ненадёжных деталей может привести к трагедиям на дорогах.
В свою очередь, Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз.