ЦБ выступил против использования б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

Банк России выступает против применения бывших в употреблении запчастей при ремонте по ОСАГО. Как сообщает регулятор в своём комментарии, с которым ознакомилось РИА Новости, обеспечить качественный ремонт такими деталями будет невозможно, а использование ненадёжных деталей может привести к трагедиям на дорогах.

Сейчас по закону разрешён ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения, — приводит агентство сообщение регулятора.

Как отметили в Центробанке, какой-то cертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих уcловиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт.

Ремонт с использованием ненадёжной детали может привести к трагедии на дороге, причём не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движeния, — резюмировал регулятор.

Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) ранее заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию.

По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз. Представители отрасли заявляют о беспрецедентной ситуации, отмечая, что обслуживание автомобилей самых известных брендов становится всё более затруднительным.