Аномальная жара, грозовые ливни: какая погода будет в России с 3 по 9 июля Синоптики рассказали о погоде в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других регионах страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптики спрогнозировали аномальную жару в северных регионах России и обильные дожди на юге, которые «нарушат нормальную жизнедеятельность». Метеорологи предупредили, что на следующей неделе в Москве ожидается снижение атмосферного давления. NEWS.ru узнал, какая погода будет в разных частях страны с 3 по 9 июля.

Какая погода будет в Москве с 3 по 9 июля

В Москве и области был дефицит осадков, поэтому дожди, которые прошли в регионе в конце июня, очень важны, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с засушливой погодой увеличился класс пожарной опасности. Дожди, выпавшие в июне, значительно смягчили ситуацию. Осадки напоили почву водой, а это залог будущего хорошего урожая в сельском хозяйстве», — подчеркнул синоптик.

Метеоролог также рассказал о погоде в Москве на следующую неделю.

«С понедельника, 3 июля, температура воздуха в столице будет повышаться: от 24 до 26 градусов тепла. В Московской области столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов. Во вторник, 4 июля, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет от 24 до 28 градусов тепла», — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, до конца следующей рабочей недели в Москве будет сохраняться низкое давление. Проливных дождей не ожидается. «Могут быть кратковременные осадки и немного солнца из-за переменной облачности», — пояснил метеоролог.

Он также добавил, что в следующие выходные будет дождь, но не сильный, температура воздуха не будет подниматься выше 25 градусов тепла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких регионах России будут идти дожди

В Петербурге на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди из-за циклона, рассказал NEWS.ru Вильфанд. Он отметил, что температура воздуха станет комфортной: ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем от 19 до 25.

По словам метеоролога, сейчас над территорией России происходит столкновение двух воздушных масс: с севера дует прохладный ветер, а с юга — тропический. Это спровоцирует ливни в Крыму, в Краснодарском крае, Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в Калмыкии.

«Я бы сказал, что пройдут очень сильные дожди, которые нарушат нормальную жизнедеятельность. Будут грозы, град и усиление ветра. К середине следующей недели ситуация улучшится. Сильные дожди были и будут продолжаться в Омской, Томской, Новосибирской, Амурской, Кемеровской областях. Да и в Красноярском крае, на Дальнем Востоке и Приморском крае тоже выпадут обильные осадки», — сказал синоптик.

Он также добавил, что в Псковской и Новгородской областях на следующей неделе пройдут кратковременные дожди.

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Алина Котилевская также подтвердила, что в Поволжье и на юге выпадет много осадков.

«Местами будут сложные погодные условия. Дожди, которые заливали центр страны, связаны с циклоном, который сейчас проходит через Московскую область. Дальше этот циклон идёт на северо-восток, в сторону Волго-Вятского региона, также в сторону Коми. Фронтальный раздел от этого циклона тянется через всю страну. Он коснется Поволжья и в целом юга России. В этих регионах на выходных и в начале недели будут сильные грозовые дожди», — пояснила она NEWS.ru.

Метеоролог также рассказала, что на следующей неделе в Монголии сформируется новый циклон, из-за которого начнутся сильные дожди в Байкальском регионе, в Забайкальском крае и в Приамурье.

В Еврейской автономной области ситуация с количеством осадков никак не изменится. «На следующей неделе дожди в этой области будут продолжаться», — отметил Вильфанд.

Где в России наступит жара

На Северном Урале и в Ненецком автономном округе температура будет от 29 до 30 градусов тепла, рассказал Вильфанд. Также в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет от плюс 29 до 31 градусов тепла.

«Неожиданно прозвучит, но именно на севере Дальневосточного федерального округа, в Якутии, температура будет от плюс 30 до плюс 34 градусов. В Магаданской области от плюс 28 до плюс 31 градуса. Связано это с тем, что в этих регионах антициклональная турбулентность: сейчас там идёт сильный прогрев почвы. Все это тепло передается в воздух. Из-за теплообмена сохраняется очень высокий класс пожароопасности», — объяснил Вильфанд.

Фото: Андрей Зима/РИА Новости Городской пляж Якутска

Котилевская сообщила, что в азиатской части России установилась очень жаркая погода, которая сохранится в ближайшие дни.



«Такую погоду можно наблюдать в центре Якутии. Аномалия достигает 8-10 градусов от нормы. Сейчас в центре республики максимальная температура выше 30 градусов тепла. Жара в этой республике держится достаточно продолжительное время. Температура 34-35 градусов является рекордной», — отметила она.

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