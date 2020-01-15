Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал NEWS.ru, что в республике отмечается дефицит врачей. При этом в текущем году эту проблему планируется решить.

У нас дефицит 690 врачей и 1700 среднего медицинского персонала. В 2020 году мы покупаем 300 квартир за счёт республиканского бюджета и постараемся привлечь специалистов, заполнить вакансии, — заявил Аксёнов....