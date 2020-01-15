Как полагает глава Калининградской области Антон Алиханов, всё предложенные президентом России в ходе послания Федеральному собранию меры воплотить в жизнь.
Нереализуемых задач точно нет. Нам очень важны все инициативы, с которыми выступил сегодня президент. Всё что касается рождаемости, помощи родителям, чьи дети пошли в детский сад, в школу — это всё замечательные меры. Многие из них в той или иной мере уже реализуются в регионах, и сейчас, с поддержкой из федерального центра, я уверен, мы получим новую волну, такой новый импульс, и сможем увидеть качественные изменения в демографии и увеличение рождаемости, — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Алиханов добавил, что федеральные и региональные меры по поддержке семей с первенцами будут друг друга дополнять.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что российские власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. При этом с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца.
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