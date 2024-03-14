«112»: в Магаданской области разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о крушении вертолета Ми-8 с вахтовиками в Магаданской области. По предварительным данным канала, погиб один человек. Официального подтверждения случившегося пока не было.

Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области. На борту находилось 20 человек. Предварительно, один человек погиб и несколько пострадали. Судно принадлежит «Дальнереченск Авиа», — говорится в публикации канала.

Ранее военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет в Ивановской области, потерпел крушение при взлете, сообщало Министерство обороны России. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России. По информации SHOT, при крушении самолета могло погибнуть не 15, а 16 человек.

Версия крушения Ил-76 в Ивановской области по причине диверсии маловероятна, заявлял заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, заложить в воздушное судно взрывное устройство на практике очень сложно.

Летчик признал, что в теории бомбу можно «прилепить» к фюзеляжу. Однако в случае с этой катастрофой речь все-таки идет о повреждении двигателя, заметил он. Попов добавил, что организовать подобного рода диверсию сложно еще и из-за того, что ситуацию в войсках контролирует военная контрразведка, ФСБ и другие правоохранительные органы.