Летчик Попов исключил версию крушения Ил-76 из-за диверсии Летчик Попов исключил версию крушения Ил-76 из-за диверсии

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Версия крушения Ил-76 в Ивановской области по причине диверсии маловероятна, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, заложить в воздушное судно взрывное устройство на практике очень сложно.

Даже если у вас рост два метра, вы не достанете руками до двигателей Ил-76. Для этого потребуются специальные средства, такелажные тележки. К тому же, как правило, когда вскрываются двигатели, работает не один человек, а сразу два-три. <...> Контроль осуществляется двойной, — сказал собеседник NEWS.ru.

Летчик признал, что в теории бомбу можно «прилепить» к фюзеляжу. Однако в случае с катастрофой 12 марта речь все-таки идет о повреждении двигателя, заметил он. Попов добавил, что организовать подобного рода диверсию сложно еще и из-за того, что ситуацию в войсках контролирует военная контрразведка, ФСБ и другие правоохранительные органы.

Собеседник NEWS.ru не разделяет и предположение о том, что самолет могли сбить, например, из ПЗРК. В таком случае в небе был бы виден след ракеты, заметил летчик.

Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области днем 12 марта. Это произошло сразу после взлета недалеко от аэродрома Северный. Предварительной причиной трагедии стало возгорание одного из двигателей, заявили в Минобороны РФ.

На борту воздушного судна находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официальной информации по количеству жертв инцидента не поступало. Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник утверждает, что погибли все находившиеся на борту люди.