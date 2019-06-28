Двухгодовалый лосёнок провалился в канализационный люк на одной из улиц деревни Жилино в Орловской области.
Местные жители пытались самостоятельно вытащить животное на свободу, но безрезультатно. На помощь по вызову прибыли сотрудники МЧС, а также ветеринарная служба города Орла.
Медосмотр показал, что лосёнок избежал серьёзных травм и переломов, но был сильно напуган. Врач вколол животному успокоительное средство, затем к работе приступили спасатели. Сотрудники МЧС достали лося с помощью альпинистского снаряжения.
После того как животное пришло в себя, его отвезли в лесополосу и выпустили на свободу, сообщают «
Ранее в Минприроды заявили, что в России растёт популяция лосей. Так, за 2010–2018 годы в стране на 67,7% стало больше лосей, всего 1,1 млн особей. Популяция животных из семейства оленевых сегодня стабильна и, по мнению охотоведов, будет расти, писал News.ru.