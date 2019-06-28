https://static.news.ru/photo/be86698a-99d3-11e9-9fea-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Шатунов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске пожаловался на сильную боль. Врачи экстренно смогли помочь артисту и вернули его к зрителям.

Певец выразил благодарность медикам и отметил, что если бы не эффективная работа новороссийских врачей, то он бы «сегодня здесь не стоял».

Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клёвые девчонки, — заявил Шатунов в начале концерта со сцены.

Шатунов отметил, что у него заболел зуб, его отвезли в больницу, сделали снимки и поставили пломбу.

Официальный представитель певца подтвердил, что зуб у Шатунова заболел в самый неподходящий момент, поэтому пришлось вызвать скорую помощь, которая сориентировала на зубную клинику. Лечение стоматологи провели бесплатно.

Он уже восстановился и всё у него хорошо. Он не хлипкий, — заявил представитель.

Благодарность 45-летнего певца опубликована на странице скорой помощи Новороссийска в Instagram.

Звезда эстрады 90-х Юрий Шатунов, который гастролирует в Новороссийске, рассказал о своей встрече с нашими фельдшерами. Ну, конечно, такая публичная благодарность, объявленная перед большим количеством зрителей, нам очень приятна, — написано под видео.

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