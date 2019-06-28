https://static.news.ru/photo/5ece2676-99a7-11e9-a482-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пять человек пострадали в ДТП в районе посёлка Мосрентген на юго-западе столицы, среди них есть дети. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Авария произошла в районе строительного рынка по адресу Проектируемый 139-й проезд.

Ранее News.ru писал, что дети пострадали в ДТП с участием поезда и автомобиля в Архангельской области. Машина выехала на рельсы перед приближающимся поездом, произошло столкновение. 16-летняя девушка, находившаяся за рулём авто, погибла, трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.