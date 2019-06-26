https://static.news.ru/photo/b3ca4bea-9886-11e9-870b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В Архангельской области столкнулись поезд сообщением Архангельск — Новороссийск и автомобиль ВАЗ-2105. Об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, столкновение произошло в 800 метрах от станции Ломовое в среду, 26 июня. В результате происшествия трое детей госпитализированы. Водитель автомобиля погиб.

Сообщается, что отечественный автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом. Несмотря на попытки машиниста остановить состав, избежать столкновения не удалось.

В салоне автомобиля находились четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. 16-летняя девушка, которая находилась за рулём, погибла.

Как писал News.ru, автомобиль столкнулся с поездом Москва — Конаково на железнодорожном переезде Октябрьской железной дороги. В результате инцидента, который произошёл 7 апреля, никто не пострадал.