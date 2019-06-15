https://static.news.ru/photo/cb461da2-8e7d-11e9-8a1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов.

Делать домашних питомцев хотят запретить из: питонов длиннее четырёх метров, ряда пауков, варанов, крокодилов, каймановых черепах, электрических скатов, угрей, акул и мурен, а также китообразных животных.

Кроме того, под запретом могут оказаться: медведи, леопарды и пантеры, гепарды, рыси, пумы, собаки динго. А также: гиены, росомахи и панды, антилопы, дикий бык и овцебык, ряд обезьян, птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и ещё несколько видов животных, сообщает РИА Новости.

Перечень связан с принятым в конце 2018 года законом «Об ответственном отношении к животным», целью которого была гуманизация отношения ко всем четвероногим. Однако, как утверждают зоозащитники, новые нормы работают плохо. В большинстве городов России продолжаются массовые убийства собак. В некоторых регионах безнадзорных животных истреблять стали даже чаще. От незавидной участи не застрахованы ни дворняги, ни породистые звери. Почему это происходит и что поможет изменить ситуацию — смотрите в спецрепортаже News.ru.