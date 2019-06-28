https://static.news.ru/photo/89b6f380-99d5-11e9-91a4-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Встреча российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа прошла в доброжелательном и конструктивном ключе. Об этом журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатической делегации, на саммите G20 в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку, а также побеседовали об улучшении экономического климата между двумя сверхдержавами.

Говорили о том, какой у нас сейчас объём экономического сотрудничества, которое, между прочим, увеличивается, несмотря на санкции, — заявил Лавров журналистам.

Особняком на переговорах стояла тема накаляющейся с каждым днём ситуации на Ближнем Востоке.

Говорили о Сирии, мельком — об Украине. Обсуждали дела в Ближневосточном регионе в целом: ситуацию в Персидском и Оманском заливах, вокруг Ирана, — отметил Лавров.

Глава МИД РФ резюмировал, что теперь стоит отслеживать, как американские коллеги будут работать «после этой очень важной и конструктивной встречи», информирует ТАСС.

Ранее Путин и Трамп провели встречу в Осаке в рамках саммита G20. Их общение продолжалось около полутора часов. Российский лидер пригласил своего американского коллегу на празднование в 2020 году в Москве 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, писал News.ru.