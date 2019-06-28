https://static.news.ru/photo/57303a00-9987-11e9-b8ac-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия пригласила американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, — сказал Ушаков.

Он также отметил, что глава США позитивно отреагировал на приглашение.

Трамп не приезжал в Россию с тех пор, как стал президентом Соединённых Штатов.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Осаке даёт хорошую возможность продолжить диалог.