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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволяет надеяться на налаживание отношений в будущем. Так считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

То, что встреча состоялась, что был обсуждён столь широкий круг вопросов, говорит о том, что есть перспективы для улучшения отношений наших стран, что наши лидеры могут выслушать друг друга, обсудить...