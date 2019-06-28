Президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке даёт хорошую возможность продолжить диалог.
Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времён встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки, — сказал Путин журналистам.
Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.
Как ранее писал News.ru, акция протеста против открывшегося саммита лидеров стран G20 проходит в японской Осаке в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного комплекса INTEX.