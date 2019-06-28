https://static.news.ru/photo/c09747e6-9972-11e9-b12f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ben Weller/Global Look Press

Акция протеста против открывшегося саммита лидеров стран G20 проходит в японской Осаке в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного комплекса INTEX.

Выразить своё недовольство изъявили желание около 250 человек, к ним также присоединилась группа людей из Гонконга, выступающая в защиту прав человека в их административном районе, сообщает РИА Новости .

Протестующие под бой барабана выкрикивают лозунги «Абэ, уходи!», «Трамп, возвращайся домой!», «Мы против войны!» и другие.

Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «на полях» саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись 1 час и 20 минут, писал News.ru.