Акция протеста против открывшегося саммита лидеров стран G20 проходит в японской Осаке в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного комплекса INTEX.
Выразить своё недовольство изъявили желание около 250 человек, к ним также присоединилась группа людей из Гонконга, выступающая в защиту прав человека в их административном районе, сообщает
Протестующие под бой барабана выкрикивают лозунги «Абэ, уходи!», «Трамп, возвращайся домой!», «Мы против войны!» и другие.
Ранее сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «на полях» саммита G20 в Осаке завершилась, продлившись 1 час и 20 минут, писал News.ru.