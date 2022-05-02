Звонок о минировании морского торгового порта в Мурманске оказался ложным

Фото vk.com/murport51

Сообщение о минировании Мурманского морского торгового порта оказалось ложным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу порта. В результате проверки опасных предметов на предприятии не обнаружили.

Неизвестный 2 мая позвонил в Мурманский морской торговый порт и сообщил о том, что здание заминировано. После этого в здании начали проверку.

В середине апреля в Санкт-Петербурге 12 районных судов получили сообщения о минировании с подписью TikTok-блогера Дани Милохина. В письмах говорилось что он якобы «обижен на некоторых работников» конкретных судебных органов.