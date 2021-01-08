Знакомая рассказала о задержанной хозяйке сгоревшего пансионата под Тюменью

https://static.news.ru/photo/0d9d522e-52b8-11eb-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

Владелица пансионата для престарелых под Тюменью, в котором во время пожара погибли семь человек, ухаживала за пенсионерами вместе с мужем, но после его смерти стала помогать им в одиночку. Об этом рассказала жительница соседнего дома Нина Камшилина.

Это было вроде дома временного проживания частного характера. Достаточное время принимали пенсионеров, — рассказала РИА Новости соседка.

По её словам, сгоревшее хозяйство принадлежало супругам, которые на частной основе содержали в доме пенсионеров. Глава семейства скончался, и женщина продолжила бизнес самостоятельно. Камшилина уточнила, что в результате возгорания пострадало не только здание пансионата, но и близлежащие строения.

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Трактовая в посёлке Боровский Тюменского района поступило в субботу в 16:53 (14:53 мск). После тушения пожара были обнаружены тела семи человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», хозяйка пансионата задержана.

Как писал NEWS.ru, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что при пожаре под Тюменью погибли семеро человек. Он пообещал взять расследование этого дела под свой контроль, найти и наказать виновных.