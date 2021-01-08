Глава Тюменской области пообещал найти виновников страшного пожара

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что при пожаре под Тюменью погибли семеро человек. Он пообещал взять расследование этого дела под свой контроль, найти и наказать виновных.

Я беру расследование причин пожара на личный контроль. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернёт погибших, — написал Моор в Instagram.

Перед новогодними праздниками подобные трагедии произошли в Ялуторовском районе и Тобольске. Моор сообщил, что уже неоднократно призывал в связи с холодами усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. Полицейские и работники МЧС с начала зимы, по его словам, провели уже более 37 тысяч подомовых обходов.

Земляки, вновь призываю вас — будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь — это огромное горе. Берегите себя, — добавил губернатор.

Как писал NEWS.ru, сообщение о пожаре в частном доме на ул. Трактовая в посёлке Боровский Тюменского района поступило в субботу в 16:53 (14:53 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели три надворные постройки по всей площади. В 17:42 (15:42 мск) пожар был локализован. К тушению привлекались 55 человек и 21 единица техники.

После тушения пожара были обнаружены тела семи человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». СК ведёт расследование.