Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

https://static.news.ru/photo/ffb8acea-5289-11eb-8fcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

Пожар в частном доме в Тюменской области стал причиной гибели семи человек. Об этом сообщает СК РФ.

9 января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.

Как отметили в СК, следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». СК ведёт расследование.

4 января пожар произошёл и во Владимирской области. Огонь раскинулся на площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. Загоревшийся дом расположен в городе Собинка Владимирской области. Пожар произошёл в квартире на третьем этаже, огонь также затронул чердак дома, сообщал NEWS.ru.