Регионы

Жителям Тульской области разрешат посещать парки и бассейны

10:05, 11 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Тульской области продлили до 31 мая режим самоизоляции, но разрешили жителям гулять в парках и посещать бассейны, говорится на сайте регионального правительства.

Также власти разрешили открыться салонам красоты и парикмахерским, но они смогут обслуживать определённое количество людей по предварительной записи.

Что касается прогулок в парках, то жители области обязаны иметь средства индивидуальной защиты, не собираться толпами и соблюдать дистанцию.

Жёсткий режим самоизоляции продлён для людей старше 65 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Алексей Дюмин обязал жителей Тульской области с 4 мая носить медицинские маски на улице, в транспорте, общественных местах и любых помещениях общего пользования.

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