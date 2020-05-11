Жителям Тульской области разрешат посещать парки и бассейны

Власти Тульской области продлили до 31 мая режим самоизоляции, но разрешили жителям гулять в парках и посещать бассейны, говорится на сайте регионального правительства.
Также власти разрешили открыться салонам красоты и парикмахерским, но они смогут обслуживать определённое количество людей по предварительной записи.
Что касается прогулок в парках, то жители области обязаны иметь средства индивидуальной защиты, не собираться толпами и соблюдать дистанцию.
Жёсткий режим самоизоляции продлён для людей старше 65 лет.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Алексей Дюмин обязал жителей Тульской области с 4 мая носить медицинские маски на улице, в транспорте, общественных местах и любых помещениях общего пользования.
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