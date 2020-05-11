Жителям Тульской области разрешат посещать парки и бассейны

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Седьмой пациент умер от тяжёлой пневмонии, вызванной коронавирусом, в Кемеровской области. Ему был 91 год.

За последние сутки инфекцию выявили ещё у девяти жителей Кузбасса, в больницах находятся 183 инфицированных. Выписаны за минувшие сутки восемь пациентов, написал в своём Telegram-канале губернатор области Сергей Цивилёв. С...