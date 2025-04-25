Жителя Приморья осудили на 6,5 года за оправдание теракта Треповой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Владивостока осужден на 6,5 года за публичные призывы к смене государственной власти в России и оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой в Петербурге, передает РИА Новости. Незаконную деятельность гражданина зафиксировали сотрудники ФСБ.

Карабалин разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений, содержащих призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, а также оправдывающих совершенный Треповой Д. Е. в апреле 2023 года террористический акт, — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в двух преступлениях по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Карабалин будет отбывать срок в колонии общего режима, ему также запрещено публиковать обращения в Сети в течение 4,5 года.

Ранее сообщалось, что жителя Петропавловска-Камчатского приговорили к пяти годам заключения за призывы к терроризму. Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ по региону, мужчина оставлял комментарии к постам в соцсетях, которые были общедоступны. Он оправдывал терроризм, призывал к осуществлению терактов и свержению власти в России.