Жительница Санкт-Петербурга убила собаку на глазах у хозяина-инвалида

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Жительница Санкт-Петербурга убила собаку на детской площадке на глазах у ее хозяина-инвалида, сообщает «Mahs на Мойке». По информации Telegram-канала прохожие заметили, как молодая девушка бьет маленького пса ногами. Петербуржцы попытались вступиться за собаку, но испугались разъяренную девушку. На видеофрагменте, опубликованном в Сети, видно, как петербурженка избивает животное ногами под предсмертные визги четвероногого.

Сволочь поганая, ты знаешь, кто я? Пошла отсюда, — орала живодерка на прохожих.

Позже полицейские установили личность нападавшей. Ей оказалась 29-летняя Наталья, работающая в местной пивной. Возбуждено уголовное дело. В Telegram-канале уточнили, что у Натальи ранее была собака, но щенок пропал по неизвестным обстоятельствам два года назад.

Как оказалось, местные жители знакомы с четвероногим. Эта собака принадлежала инвалиду, который не мог выводить ее на улицу. Поэтому животное находилось на самовыгуле. Прохожие отвезли пса в ветклинику, однако от полученных травм питомец погиб.

Ранее житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.