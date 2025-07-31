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31 июля 2025 в 22:19

Жители прифронтовых сел ЛНР не получили гумпомощь из-за ВСУ

Омбудсмен Сорока: ВСУ мешают доставке гумпомощи в прифронтовые села ЛНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ при помощи дронов препятствуют доставке гуманитарных грузов жителям прифронтовых сел ЛНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. По ее словам, противник понимает, что надежды на успех мало, и отыгрывается за будущий провал.

Мы помогали им все это время, но сейчас ВСУ, понимая свои неутешительные перспективы, ужесточили террор. Они целенаправленно атакуют соцтранспорт — машины, подвозящие воду, социальные выплаты и гуманитарную помощь, — сообщила она.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передавал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по детской площадке в Васильевке. В результате обстрела были ранены двое несовершеннолетних — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Белгороде. Предварительно, повреждены минимум три квартиры, в них выбито остекление и разрушены балконы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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