«Мозги кипят»: жители Подмосковья остались без воды в 30-градусную жару Жители Чехова пожаловались на отключение воды и электричества без предупреждения

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Жители нескольких населенных пунктов Чеховского городского округа в Московской области пожаловались, что остались без воды и электричества в 30-градусную жару, сообщает издание «Подъем». Они утверждают, что их заранее не предупреждали об отключении. Уведомление от властей пришло спустя несколько часов отсутствия коммунальных услуг.

Люди возмущаются, что в такую жару можно только «помирать», а «людям пожилым плохо». Один из пользователей Сети даже сказал, что кому-то из местных жителей потребовалась помощь медиков на фоне аномальной жары.

На улице жара – ни умыться, ни душ принять, да даже воды не попить. Мозги кипят, — сказал собеседник издания.

Как рассказали местные жители, в июне также несколько раз без предупреждения отключали воду и свет. При этом услуг не было с раннего утра до поздней ночи.

Аналогичная ситуация произошла в конце июня в новосибирском микрорайоне Академгородок. Сотни частных домов остались без холодной воды в жару из-за аварии на водонасосной станции. По словам местных жителей, воды не было несколько дней. В общей сложности без воды остались жители почти 500 домов в Академгородке и Шлюзе. Кроме того, в некоторых микрорайонах было отключение света.