Сотни жителей Новосибирска остались без воды в жару В Новосибирске из-за аварии сотни домов остались без холодной воды в жару

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Сотни частных домов в новосибирском микрорайоне Академгородок остались без холодной воды в жару из-за аварии на водонасосной станции, сообщает портал NGS.RU. По словам местных жителей, она пропала еще в субботу, 29 июня. Им обещают начать подвозить воду.

В жару отключили почти весь микрорайон, обещают начать подвозить воду. Сейчас из крана идет только кипяток, — пожаловалась жительница дома на улице Российской.

В общей сложности без воды остались жители почти 500 домов в Академгородке и Шлюзе. Кроме того, в некоторых микрорайонах было отключение света. Сроки восстановительных работ были сдвинуты. Как сообщили в «Управлении энергетики и водоснабжения», авария вызвана повреждением кабеля, питающего водонасосную станцию на улице Героев Труда.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве местный житель чуть не погиб в душе во время отключения воды. Причиной пожара в ванной стал вспыхнувший водонагреватель. 53-летний мужчина попал в больницу с обширными ожогами головы, лица, рук и ног.

До этого на юге Москвы прорвало трубу с кипятком. По информации СМИ, в районе Бирюлево Западное во дворе дома на улице Медынской на дороге образовалась «река» из горячей воды.