На юге Москвы образовалась «река» кипятка «Осторожно, Москва»: на юге Москвы прорвало трубу с кипятком

Фото: Стрингер/NEWS.ru

На юге Москвы образовалась река кипятка прорвало трубу с кипятком, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Из-за этого в районе Бирюлево Западное во дворе дома на улице Медынской на дороге образовалась «река» из горячей воды.

Как стало известно каналу, гейзер бьет из-под земли и разливается по дороге внутри двора. В настоящий момент проводятся гидравлические испытания под надзором бригады ПАО «МОЭК», на данный момент утечка устранена.

Ранее на улице Новомарьинская в Москве прорвало трубу, в результате чего оказалась затопленной дорога вдоль многоэтажного здания. На месте работала аварийная служба. Департамент ЖКХ отметил, что проблема была устранена без отключения жителей дома от сетей водоснабжения.

До этого на юге Петербурга произошла крупная коммунальная авария — прорвало трубу с кипятком. Один из припаркованных автомобилей начал уходить под воду. В МЧС сообщили, что зона разлива составила 2000 кв. м.

В январе из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде пострадали местные жители, они моментально получили ожоги. По словам очевидцев, рядом с местом аварии находится диагностический центр, из-за чего в большинстве пострадали пожилые люди.