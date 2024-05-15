«Только крыша видна»: в Петербурге кипяток залил парковку с автомобилями 78.ru: автомобиль провалился в яму с кипятком после прорыва трубы в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юге Петербурга произошла крупная коммунальная авария — прорвало трубу с кипятком, сообщает 78.ru. Один из припаркованных автомобилей начал уходить под воду, на месте происшествия уже работают спасатели.

Я утром привез тещу в клинику на Святослава Федорова и припарковался у поребрика. Вот, и мы провели в клинике больше двух часов. Я вышел, и уже происшествие произошло. То есть я увидел, что моя машина — только крыша видна, — рассказал водитель порталу.

В МЧС сообщили, что зона разлива составила 2000 кв. м. При этом эвакуировано 11 автомобилей, семь остаются в зоне разлива, в том числе провалившийся в промоину. Пострадавших нет.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за прорыва трубы пострадали местные жители. По словам очевидцев, рядом с местом коммунальной аварии находится диагностический центр, из-за чего в большинстве случаев ожоги получили пожилые люди. После прорыва вода текла в различных направлениях, и люди не сразу поняли, что под ногами кипяток.

Еще одна коммунальная авария ранее произошла в Новосибирске. Бьющий из-под земли фонтан достиг седьмого этажа жилого многоэтажного дома. Отмечалось, что причиной аварии стал прорыв подземной теплотрассы в Ленинском районе города.