«Моментально получили ожоги»: очевидец о прорыве трубы в Нижнем Новгороде Очевидец: люди моментально получили ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде

Из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде пострадали люди, не осознав что происходит, оно моментально получили ожоги, рассказала NEWS.ru очевидица Светлана. По ее словам, рядом с местом аварии находится диагностический центр, из-за чего в большинстве пострадали пожилые люди.

Вокруг было ни пройти, ни проехать. Вода текла не по одной дороге, обойти невозможно. Сначала люди даже не поняли, что под ногами кипяток. Наступали и моментально получили ожоги. Вокруг туман, видимости нет. Страшно, что рядом находится диагностический центр и большинство пострадавших — пожилые люди, — рассказала Светлана.

Ранее появилась информация, что в результате прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, обварили ноги. Труба лопнула на улице Студеной, местность заволокло горячим паром. Вследствие аварии без отопления остаются 20 многоквартирных домов, в которых проживают более трех тысяч человек. На месте происшествия работают аварийные службы.

До этого дом № 12 на улице Дмитрия Холодова в подмосковном Климовске, где накануне было возобновлено отопление, снова остался без тепла. Местная жительница рассказала, что после восстановления коммуникаций в здании прорвало трубу. Участвовавший в ликвидации последствий аварии рабочий отметил, что инцидент мог произойти из-за возраста труб, которые не выдержали давления от котельной.