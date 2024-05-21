В Москве на видео сняли гейзер высотой в семь этажей Москвичи радуются зрелищному прорыву трубы у здания на юго-востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На улице Новомарьинская в Москве прорвало трубу, в результате чего оказалась затопленной дорога вдоль многоэтажного здания. На месте работает аварийная служба. Департамент ЖКХ под публикацией паблика «Марьино соседи» рапортовал, что проблема была устранена без отключения жителей дома от сетей водоснабжения.

Добрый день! Устранили без отключения абонентов, — ответила служба департамента в соцсети.

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Ранее в Новосибирске пятилетний мальчик сломал позвоночник, играя на детской площадке. Ребенок наступил на прогнившую доску игрового снаряда. Свидетелем происшествия стал отец мальчика. Медики диагностировали у мальчика множественные переломы грудного отдела позвоночника. По словам отца, проблемная площадка не была ничем огорожена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.