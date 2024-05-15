Мальчик сломал позвоночник на детской площадке в Новосибирске Возбуждено дело о переломе позвоночника на детской площадке в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Новосибирске 10 мая пятилетний мальчик сломал позвоночник, играя на детской площадке, передает NGS.RU со ссылкой на родителей пострадавшего. Ребенок наступил на прогнившую доску игрового снаряда. Свидетелем происшествия стал отец мальчика.

Увидели эту площадку, говорили: «Папа, хотим поиграть». Я говорю: «Пять минут можно поиграть». Она не огорожена была ничем, и дети побежали быстрее, чем я. И пока я подошел, они уже забрались наверх, и вот одна плашка там вылетела, и ребенок упал, — рассказал отец.

Медики диагностировали у мальчика множественные переломы грудного отдела позвоночника. Отец отмечает, что проблемная площадка не была ничем огорожена. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее жителя Уссурийска арестовали на два месяца за стрельбу из газового пистолета в сторону детей, которых он пытался прогнать с игровой площадки во дворе. Инцидент произошел около дома № 25 на улице Штабского. В отношении злоумышленника возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия.