Три человека обожглись кипятком из-за аварии со стояком в Москве В Москве три человека получили ожоги ног из-за прорыва стояка с горячей водой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве три человека получили ожоги ног из-за аварии со стояком, пишет «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что прорыв стояка с кипятком произошел в жилом доме на улице Богданова в районе Солнцево.

По данным источника, коммунальная авария произошла около 03:58 утром. Пострадали двое взрослых и один 15-летний подросток. Люди получили ожоги ног из-за кипятка. Экстренные службы прибыли на место происшествия и устранили течь.

Ранее на юге Петербурга произошла крупная коммунальная авария — прорвало трубу с кипятком. Один из припаркованных автомобилей начал уходить под воду. В МЧС сообщили, что зона разлива составила 2000 кв. м.

До этого из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде пострадали местные жители, они моментально получили ожоги. По словам очевидцев, рядом с местом аварии находится диагностический центр, из-за чего в большинстве пострадали пожилые люди.

В результате еще одного прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, обварили ноги. Труба лопнула на улице Студеной, местность заволокло горячим паром. Вследствие аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов, в которых проживают более трех тысяч человек.