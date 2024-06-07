Москвич едва не сгорел заживо, принимая душ во время отключения воды Россиянин едва не сгорел заживо из-за вспыхнувшего в ванной бойлера

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Житель Москвы едва не погиб во время водных процедур в душе: вспыхнувший водонагреватель стал причиной пожара в ванной. С серьезными ожогами он находится в одной из столичных больниц, сообщает Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось в начале недели в доме на 3-й Институтской улице, где на время испытательных работ временно ограничили горячую воду. 53-летний мужчина включил бойлер, но неожиданно произошло короткое замыкание: прибор загорелся, а огонь от него перекинулся на вещи.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. Мужчина был госпитализирован с ожогами головы, лица, рук и ног.

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