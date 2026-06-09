Жители Петербурга начали получать штрафы на мосту Невского

Жители Санкт-Петербурга начали получать штрафы за превышение скорости на мосту Александра Невского, сообщает «МК в Питере». Максимальную скорость на участке ограничили до 40 км/ч.

Сообщается, что на мосту проводятся ремонтные работы. Многие водители по привычке начинали движение в привычном скоростном режиме.

Штрафы автомобилистам приходили с автоматических камер. Водителей призвали проявить внимательность на дорогах и учитывать текущие изменения.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что камеры фиксации нарушений могут ошибочно выписать штраф водителю. Он отметил, что ошибки случаются крайне редко.