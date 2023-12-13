Жители Орла пожаловались на слепленную из газона елку

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Новогоднюю елку из трех разных материалов установили в Орле, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Нижняя часть дерева полностью «голая» и состоит лишь из металлического каркаса, середина сделана из классических веток, а верхушка напоминает газон в рулонах.

Ранее орловчане записали несколько видеообращений с просьбой остановить запуск нового полигона отходов в паре километров от жилых домов. Видимо, ответом городских властей стал креативный пример утилизации мусора — слепленная из того, что было, елка. Так выглядят современные технологии рециклинга в глазах чиновников, — пишут местные жители в соцсетях.

Горожане не оценили новаторскую идею и уже обратились в администрацию с официальной жалобой. Там однако сообщили, что ничего менять не планируют.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России спилили в деревне Новопареево города Щелково под Москвой. Вечером 13 декабря ее доставят в Кремль. Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов отметил, что этот новогодний ритуал проводится 24-й раз.