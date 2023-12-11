В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России В подмосковной деревне Новопареево спилили елку, которую установят у Кремля

Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»

Главную новогоднюю елку России спилили в деревне Новопареево города Щелково под Москвой, передает ТАСС. Вечером 13 декабря ее доставят в Кремль. Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов отметил, что этот новогодний ритуал проводится в 24-й раз.

Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего. С наступающим Новым годом! — сказал Кочанов.

84-летняя ель высотой 25 метров была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. К 22 декабря елка уже будет наряжена.

Отдел по развитию территории Фряново ранее анонсировал праздничные гуляния в связи со спилом новогодней елки. На автомобилях на место спила ели можно въехать только по пропускам. Организованные автобусные рейсы будут отправляться от поселка Фряново.

Ранее в поселке Ардатов Нижегородской области администрация спилила елку, которую 60 лет назад в своем дворе посадила местная жительница Александра Ивановна. Дерево установили на площади у Дома культуры. Позже администрация района извинилась перед местной жительницей.