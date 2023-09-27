Жители Одинцово не смогли уехать на работу из-за отсутствия электричек

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жители подмосковного Одинцово опаздывают на работу из-за отсутствия электричек, сообщает корреспондент NEWS.ru, находящийся на месте событий. На платформе образовалась огромная очередь из желающих сесть на электричку, однако к настоящему моменту она еще не доехала до станции. Причины увеличения интервала движения поездов остаются неизвестными, официальных комментариев не поступало.

Отмечается, что жители Одинцово продолжают прибывать на станцию МЦД. Пассажиры признаются, что они никогда не видели такого скопления людей на платформе. По их словам, по громкой связи объявили, что опоздание электрички может составить 20-30 минут.

Как сообщалось ранее, в России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов. Так, с 1 сентября гражданам запрещено играть на музыкальных инструментах как на поездах дальнего следования, так и на электричках. Кроме того, пассажиры могут путешествовать либо с паспортом, либо со свидетельством о рождении с истекшим сроком действия. Если документы были сданы на замену, то ехать можно по временному удостоверению, подтверждающему личность.