Жители Купянского района пытаются вернуться на огороды вместо эвакуации «Страна»: некоторые жители Купянского района пытаются вернуться домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые эвакуированные жители Купянского района Харьковской области пытаются вернуться домой, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на главу администрации района Андрея Канашевича. Люди, по его словам, хотят засеять огороды и затем появляться в опасной зоне раз в неделю для их обработки.

Некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. А потом раз в неделю они появляются, чтобы его обрабатывать, — приводятся в сообщении слова Канашевича.

Власти Украины ранее начали эвакуацию жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области. Глава подконтрольной киевскому руководству администрации города Тамаз Гамбарашвили уточнил, что люди преимущественно выезжают на личном транспорте. Вместе с гуманитарным центром, по его словам, организован вывоз тех местных, у которых нет собственных автомобилей. Гамбарашвили добавил, что работают волонтеры и полиция.

Военный корреспондент Александр Сладков поделился своим мнением насчет ситуации в Волчанске. По его словам, Киев навлек на себя возмездие за обстрелы Белгорода. Сладков заявил, что Вооруженные силы РФ идут вперед, а «враг бежит».