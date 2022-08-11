Жителей Балашихи оскорбило «мультяшное» изображение Венеры

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Жителей Подмосковной Балашихи оскорбило «мультяшное» изображение богини со знаменитой картины Боттичелли «Рождение Венеры». Граффити должно было украсить один из домов микрорайона Железнодорожный, однако эскиз раскритиковали в группе во «ВКонтакте», пишет «Подмосковье Сегодня».

Местным ценителям искусства не понравилась такая идея. Они посчитали, что копия картины выполнена очень своеобразно, напоминает кадр из мультфильма и является скорее карикатурой, а не стрит-артом. В комментариях к публикации художников призвали создать собственный шедевр, а не копировать существующие.

Не стоит переиначивать великие произведения. Создайте свою картину с оригинальным сюжетом. Пусть народ гордится своими художниками, даже в пределах района и города, — написала горожанка.

В Екатеринбурге на стене дома в районе Уралмаша на улице Кузнецова, 4а появилась карикатура телеведущего Владимира Соловьева, ранее назвавшего город «центром мерзотной либероты». На арт-объекте Соловьев изображен в образе «Агента Z» из передачи о компьютерных играх «Мегадром», выпускающейся на местном «4 канале». На граффито также можно заметить умершего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, разрезающего торт в форме Украины и бегущую строку о главе Чечни Рамзане Кадырове, ставшем председателем ЖКХ в Киеве.