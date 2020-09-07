Житель Воронежа выздоровел от COVID-19 после трёх месяцев в реанимации

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В Тюменской области 17-летнему инвалиду Серафиму Денисову, у которого от рождения нет рук и он не может ходить, выдали механическую коляску. Для передвижения на такой коляске человеку требуется использовать силу рук.

Инцидент произошёл в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области. О проблеме написал местный блогер Владимир Воронин. В самом департаменте соцразвития Тюменской области факт передачи коляски отрицают, заявляя при этом, что...