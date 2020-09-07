Житель Воронежа выздоровел от COVID-19 после трёх месяцев в реанимации

Больница скорой медицинской помощи № 1 города Воронежа сообщила о выздоровлении пациента, который заболел коронавирусом 30 мая и 6 июня в тяжёлом состоянии попал в медучреждение. Мужчина 90 дней находился в отделении реанимации.
Пациент 76 дней провёл на неинвазивной вентиляции лёгких,
С этого дня потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось, бы даже несовместимые. Пробовали разные методы лечения. Дни небольшого улучшения, сменялись неделями ухудшения состояния. Недели, месяцы... Порой, закрадывалось отчаяние, — отметили в медучреждении.
В результате врачи приняли решение ввести пациенту препарат сурфактант, который предназначен для борьбы с туберкулёзом. Несмотря на риски в связи с ослабленностью организма, врач-эндоскопист, который вводил медикамент в лёгкие мужчины, справился с задачей, что стало спасением для пациента.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавируса первых добровольцев в рамках клинических исследований третьей фазы стартует на этой неделе. Наряду с этим, на следующей неделе начнутся поставки отечественной вакцины в регионы.
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