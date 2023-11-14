Житель Красноярска «заминировал» больницу, чтобы переночевать в полиции Житель Красноярска солгал о минировании больницы, чтобы переночевать в полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Красноярска грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании, сообщает издание «Подъем». Как отмечается, инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина поссорился с сожительницей после распития алкоголя, та его выгнала. Идти ему было некуда, и он решил переночевать в полиции. Позвонил по номеру экстренных служб, назвал свои данные и заявил о минировании магазина и больницы. Сейчас дело рассматривает суд. Правоохранители уверяют, что если бы мужчина напрямую обратился к ним за помощью, то всего этого можно было бы избежать.

Гражданину грозит до пяти лет лишения свободы. Конечно, мы ему объясняли, разговаривали с ним, что, если у него в жизни возникла такая сложная ситуация, что ему некуда было пойти в эту холодную февральскую ночь, можно было позвонить и просто сказать полицейскому: «Помогите мне, пожалуйста». Сотрудники всегда идут на уступки, граждан пристраивают. У нас есть различные социальные учреждения. А на такие меры, которые грозят уголовным наказанием, конечно, идти не нужно было, — пояснили изданию в ГУ МВД по краю.

Ранее в Чите 15-летняя ученица сорвала занятия в школе анонимным сообщением о минировании. Как оказалось позже, сделала она это из-за несделанного реферата по химии. Из учебного заведения были эвакуированы 180 человек. Девочке так же грозит до пяти лет лишения свободы.